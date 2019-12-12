К убийству Шеремета может быть причастна РФ

Шеремет писал книгу с Немцовым. Фото: "Цензор"

К убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастна Россия.

Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНИАН.

"В этой версии есть несколько подверсий. В частности Шеремет писал книгу с Борисом Немцовым, издавал материалы, которые разоблачали нынешний режим в соседнем государстве, поэтому это тоже является версией и это тоже рассматривается", - сказал он.

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Первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль заявил, что сейчас основная версия следствия - дестабилизация ситуации в государстве. Но следствие рассматривает и другие версии.

Следствие установило 5 исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева летом 2016-го. "Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - заявили в Нацполиции. Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016-го. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.