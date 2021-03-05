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пятница, 05 марта 2021 11:38

К авто активиста привязали гранату
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В Харькове на автомобиль активиста прицепили гранат
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове на автомобиль активиста прицепили гранат
В Харькове на автомобиль активиста прицепили гранат

В Харькове к авто 38-летнего мужчины привязали гранату. Боеприпас он обнаружил ночью 5 марта.

Эксперты подтвердили, что граната настоящая. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Мужчина заявил, что обнаружил на своей машине предмет, похожий на гранату. Во время осмотра полицейские установили, что к фаркопу автомобиля прикреплена ручная граната РГД-5. Боеприпас обезврежен и изъят для проведения экспертизы.

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Полицейские расследуют дело как хулиганство. Причастным грозит до 7 лет тюрьмы.

По информации newsroom.kh.ua, автомобиль принадлежит активисту общественной организации "Мы харьковчане" Алексею Поликашову.

Это уже второе покушение на Алексея Поликашова. Первое произошло ночью 24 января. Тогда он возвращался домой вместе с братом. Неизвестный подбежал сзади, ударил Алексея по голове и бросил гранату. Брат успел оттолкнуть ее ногой, после чего прогремел взрыв.

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Дата
05
марта

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