Из-за взрыва дома погиб человек

В городе Смела Черкасской области взорвался жилой дом. Один человек погиб.

14 июля спасатели получили информацию, что на ул. Лесной произошел взрыв в жилом доме с пожаром, сообщает ГУ ДСНС Украины в Черкасской области.

"В результате взрыва разрушилась часть кровли и внешней стены", - говорится в сообщении.

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Спасатели ликвидировали пожар. Во время разбора конструкций дома из-под завалов достали тело погибшего владельца, 1966 года рождения. Вероятно, в доме произошел взрыв газового баллона, добавили в ДСНС.

Автор: ДСНС Вероятно дом взорвался из-за газового баллона

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