Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили

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28 сентября в коммунальном предприятии "Лубенская больница интенсивного лечения", что на Полтавщине, врачи ошиблись и объявили мертвым живого пациента Александра Радченко.

Об этом рассказала на странице в соцсети дочь живого пациента Анна.

"Отца прооперировали, удалили язву. Было все хорошо, пока не перевели его в реанимационное отделение. Там нам сообщили о том, что он умер. Сказали, что его забрали в морг, который сегодня не работает, и вскрытие будет проводиться понедельник ", - написала женщина.

Родственники и близкие "умершего" Александра начали готовиться к похоронам - приобрели венки, заказали ритуальные услуги.

Однако на следующий день, 29 сентября, позвонили из больницы и сообщили, что Александр Радченко живой и только что оправился после наркоза. По словам врачей, мужчину перепутали с его соседом по палате. Оба пациента имели одинаковую фамилию.

Настоящему умершему было 88 лет, тогда как Александру только 50.

"Неприятный случай действительно был, - подтвердил главный врач коммунального предприятия "Лубенская больница интенсивного лечения" Сергей Наталенко, - Проводим служебное расследование, потом работать над тем, чтобы такого не повторилось. Это вопиющий случай, которого не должно было случиться ".

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