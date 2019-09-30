 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3042
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2619
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 873
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6885
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9576
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2430
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3303
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3708
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
1
6
6
3
3
Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили
Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили
Число жертв растет: горожане отравились неизвестным веществом
Число жертв растет: горожане отравились неизвестным веществом
Спас случай: мужчину почти 3 года держали в рабстве
Спас случай: мужчину почти 3 года держали в рабстве
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
Автоцистерна слетела с трассы
Автоцистерна слетела с трассы
Видео
Все видео
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом
Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 495
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 621
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6039
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 738
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 15:10

Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили
1

  Комментировать

Скрин публикации Анны
Фото: Фейсбук

28 сентября в коммунальном предприятии "Лубенская больница интенсивного лечения", что на Полтавщине, врачи ошиблись и объявили мертвым живого пациента Александра Радченко.

Об этом рассказала на странице в соцсети дочь живого пациента Анна.

"Отца прооперировали, удалили язву. Было все хорошо, пока не перевели его в реанимационное отделение. Там нам сообщили о том, что он умер. Сказали, что его забрали в морг, который сегодня не работает, и вскрытие будет проводиться понедельник ", - написала женщина.

Родственники и близкие "умершего" Александра начали готовиться к похоронам - приобрели венки, заказали ритуальные услуги.

Однако на следующий день, 29 сентября, позвонили из больницы и сообщили, что Александр Радченко живой и только что оправился после наркоза. По словам врачей, мужчину перепутали с его соседом по палате. Оба пациента имели одинаковую фамилию.

Настоящему умершему было 88 лет, тогда как Александру только 50.

"Неприятный случай действительно был, - подтвердил главный врач коммунального предприятия "Лубенская больница интенсивного лечения" Сергей Наталенко, - Проводим служебное расследование, потом работать над тем, чтобы такого не повторилось. Это вопиющий случай, которого не должно было случиться ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: показали фото и видео

Шоумен Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием своей тещи 59-летней Лилия Сопельник.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании

В Киеве собрался 300-тысячный митинг против международного договора

Украинские военные прорвали вражеское окружение

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 23671
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 22437
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 20927
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 20602
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 20414
Происшествия
Школьница погибла во сне от взрыва смартфона
Школьница погибла во сне от взрыва смартфона Просмотров: 612
Воры прикидувались таксистами и грабили людей
Воры прикидувались таксистами и грабили людей Просмотров: 189
Число жертв растет: горожане отравились неизвестным веществом
Число жертв растет: горожане отравились неизвестным веществом
6
 Просмотров: 693
Ветерана АТО жестоко избили после его каминг-аута
Ветерана АТО жестоко избили после его каминг-аута Просмотров: 855
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц. ВИДЕО
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц. ВИДЕО
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
3
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
2
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Голосов: 870
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua