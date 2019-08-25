Из-за вируса уничтожили почти 30 тыс. свиней

Чума уничтожила 30 тыс. свиней. ФОТО: УНИАН

На Львовщине из-за вируса чумы утилизировали 27 тыс. свиней.

По состоянию на 25 августа уже обустроены семь котлованов для утилизации свиней, в трех котлованах проводилось сжигание туш свиней, четвертый и пятый котлованы подготовлены для сжигания. Всего заложено и утилизировано 26943 туши, пишет Сегодня.

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"Осуществляется план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения возбудителя АЧС на месте созданы четыре поста полиции и два дезинфицирующих посты от Держпродпотребслужбы, работниками ООО "Галичина-Запад" проводятся работы по устройству подъездов и котлованов для утилизации туш свиней, от ДСНС установлено две палатки " Гранд ", - сообщает ДСНС во Львовской области.

В Котелевском районе на Полтавщине 22 августа отменили карантин по африканской чуме свиней.