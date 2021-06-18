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пятница, 18 июня 2021 12:32

Из-за ДТП на трассе Киев - Чоп километровые пробки

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На Львовщине 18 июня столкнулись легковушка и автоцистерна. Из-за аварии на трассе Киев - Чоп образовались очереди из автомобилей на несколько километров.

ДТП произошло между селом Кизлов и Буском, никто не погиб, два человека получили травмы, сообщает патрульная полиция Львовщины.

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Полиция организовала реверсивное движение по обочине. Однако из-за насыщенного трафика образовались очереди из автомобилей на 3-4 км.

Также усложнился проезд для крупногабаритных автомобилей. Полицейские призывают водителей по возможности объезжать этот участок дороги другим путем. На месте аварии работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия ДТП.


В Хмельницком грузовик провалился под асфальт, перевозивший песок и цемент. Местные жители, которые стали очевидцами, показали на фото, что за короткий промежуток времени пропасть под грузовиком расширилась еще больше.

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Дата
18
июня

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