Извращенец пугал детей у столичной гимназии

Человек мастурбировал у гимназии. Фото: texty.org.ua

В Киеве извращенец мастурбировал на территории гимназии №267 на улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе.

Эксгибиционистом оказался уроженец России с Глазова в Удмуртии, сообщает "Обозреватель".

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Его приговорили к 3 годам заключения с испытательным сроком 2 года за нарушение общественного порядка и хулиганство.

Мужчина не признал свою вину в инциденте, который произошел 9 марта. Извращенца застали прохожие и родители с детьми. Мужчина снял штаны с нижним, обнажил свой половой орган и занялся самодовольством.

Свидетели вызвали полицию. В суде, то утверждал, что ничего такого не делал. В тот день вместе с женой отправился навестить внуков, принял таблетку от давления и решил прогуляться, и так оказался возле гимназии.

Затем человек будто достал мобильный телефон и переписывал данные в свой блокнот. Характерные движения руки, мол, на самом деле были приближением и удалением блокнота на расстояние вытянутой руки за плохого зрения.

Но показания свидетелей все разъяснили.

В одном из супермаркетов столицы между прилавками бегал голый мужчина.

Инцидент произошел в магазине "Сильпо" на Шулявке. На опубликованном фото среди супермаркета стоит раздетый человек. Никто из сотрудников или посетителей его не остановил.