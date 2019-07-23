Извращенец пугал детей у столичной гимназии

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 603
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1018
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1485
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5292
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 6831
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3204
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 16903
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3294
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 585
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7498
Фото
Все фото
4
3
3
5
4
На родине Януковича много свежих могил боевиков
На родине Януковича много свежих могил боевиков
Прохожие избили водителя до потери сознания
Прохожие избили водителя до потери сознания
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Задержали банду полицейских-оборотней
Задержали банду полицейских-оборотней
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
Видео
Все видео
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Военный на мопеде грабил женщин
Военный на мопеде грабил женщин
Мужчине перерезали горло посреди города
Мужчине перерезали горло посреди города
Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом
Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2169
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 612
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 10:16

Извращенец пугал детей у столичной гимназии

  Комментировать
Извращенец пугал детей у столичной гимназии
Человек мастурбировал у гимназии. Фото: texty.org.ua

В Киеве извращенец мастурбировал на территории гимназии №267 на улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе.

Эксгибиционистом оказался уроженец России с Глазова в Удмуртии, сообщает "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сумах эксгибиционист пугал студенток своими "достоинствами"

Его приговорили к 3 годам заключения с испытательным сроком 2 года за нарушение общественного порядка и хулиганство.

Мужчина не признал свою вину в инциденте, который произошел 9 марта. Извращенца застали прохожие и родители с детьми. Мужчина снял штаны с нижним, обнажил свой половой орган и занялся самодовольством.

Свидетели вызвали полицию. В суде, то утверждал, что ничего такого не делал. В тот день вместе с женой отправился навестить внуков, принял таблетку от давления и решил прогуляться, и так оказался возле гимназии.

Затем человек будто достал мобильный телефон и переписывал данные в свой блокнот. Характерные движения руки, мол, на самом деле были приближением и удалением блокнота на расстояние вытянутой руки за плохого зрения.

Но показания свидетелей все разъяснили.

В одном из супермаркетов столицы между прилавками бегал голый мужчина.
Инцидент произошел в магазине "Сильпо" на Шулявке. На опубликованном фото среди супермаркета стоит раздетый человек. Никто из сотрудников или посетителей его не остановил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Извращенец пугал детей у столичной гимназии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 34677
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 32864
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 3 Просмотров: 28980
&quot;Пора на порносайт&quot; - звезда сериала &quot;Школа&quot; Лиза Василенко обнажилась в сети
"Пора на порносайт" - звезда сериала "Школа" Лиза Василенко обнажилась в сети
5
 Просмотров: 18063
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 1 Просмотров: 16903
Происшествия
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 5483
Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
 Просмотров: 891
Военный ранил сослуживца из автомата
Военный ранил сослуживца из автомата Просмотров: 738
Директора национального парка задержали на взятке
Директора национального парка задержали на взятке Просмотров: 396
Военный на мопеде грабил женщин
Военный на мопеде грабил женщин
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
6
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 354
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua