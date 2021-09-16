Извлекали с помощью спецтехники: на мужчину упала бетонная плита

Прохожего смогли извлечь из-под завала только спасатели. Фото: ГСЧС

В Херсоне на мужчину упала бетонная плита.

Это произошло, когда он хотел зайти в магазин. Чтобы извлечь пострадавшего из-под обломков, понадобилась помощь спасателей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С крыши пристроенного магазина на ул. Черноморской, 64 упала бетонная плита и привалила прохожего мужчину", - говорится в сообщении.

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Херсонца удалось достать из-под завала. Его тут же передали медикам "скорой" помощи.

Мужчину извлекли девять спасателей, задействовали четыре единицы спецтехники.

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