Известно, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы

Утром 21 июля на центральной площади Луцка 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Фото: t.me/dkr_npu

Для нейтрализации Максима Кривоша, который захватил в Луцке автобус с заложниками, не было возможности использовать снайперов.

Об этом рассказал заместитель министра МВД Антон Геращенко, передает Украина 24.

"Кривош очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторы. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть занавески", - пояснил Геращенко.

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По его словам, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, так снайпер не мог его снять.

"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять же, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации - то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой - я считаю, это успех", - сказал он.

Утром 21 июля на центральной площади Луцка 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Впоследствии свои требования опубликовал в соцсетях и разослал родственникам заложников. Хотел, чтобы руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей публично признали, что они - террористы в законе. Президент Владимир Зеленский должен был призвать посмотреть фильм "Земляне".