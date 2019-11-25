Известно, кого взорвали в иномарке в Харькове

Фото: UA: Харьков

В Харькове во дворе по ул. Чайковского, 6 взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна.

Взрыв произошел, когда он как раз сел за руль. Говорит, устройство было под машиной. Он чудом не пострадал.

"Живу в этом доме. Сел за руль, тронулся - и раздался взрыв. Устройство было под машиной. Я не пострадал. Руки вот только поцарапаны. Также повреждены машины, которые были рядом. Была взрывная волна такая. Полиция предполагает, что это самодельное взрывное устройство", - рассказал адвокат, передает UA: Харьков.

Взрыв мужчина связывает с профессиональной деятельностью. Говорит, получал телефонные угрозы со скрытых номеров. Однако подробностей не сообщает.

"Считаю, что меня хотели запугать, чтобы я перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью", - заявил Гагун.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты. Взрыв повредил 5 машин, люди не пострадали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили 5 автомобилей, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. В Харьковской области введена полицейская операция "Перехват", - сказано в сообщении.

Злоумышленников ищут. Следователи открыли уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство".

Взрыв произошел 25 ноября в 10.15. Сначала сообщалось, что в авто Nissan Qashqai взорвали бизнесмена.