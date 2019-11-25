 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 738
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 8235
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1467
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 945
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 666
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 882
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5913
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2511
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
3
7
3
3
6
Известно, кого взорвали в иномарке в Харькове
Известно, кого взорвали в иномарке в Харькове
Посреди города взорвали авто
Посреди города взорвали авто
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Многочисленные травмы и кома: уточнили данные о состоянии Николая Кулебы и его сыновей
Многочисленные травмы и кома: уточнили данные о состоянии Николая Кулебы и его сыновей
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
Видео
Все видео
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5913
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2511
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1242
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1197
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 1080
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
понедельник, 25 ноября 2019 12:56

Известно, кого взорвали в иномарке в Харькове
3

  Комментировать

В Харькове взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна, когда он сел за руль
Фото: UA: Харьков
В Харькове взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна, когда он сел за руль
В Харькове взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна, когда он сел за руль

В Харькове во дворе по ул. Чайковского, 6 взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна.

Взрыв произошел, когда он как раз сел за руль. Говорит, устройство было под машиной. Он чудом не пострадал.

"Живу в этом доме. Сел за руль, тронулся - и раздался взрыв. Устройство было под машиной. Я не пострадал. Руки вот только поцарапаны. Также повреждены машины, которые были рядом. Была взрывная волна такая. Полиция предполагает, что это самодельное взрывное устройство", - рассказал адвокат, передает UA: Харьков.

Взрыв мужчина связывает с профессиональной деятельностью. Говорит, получал телефонные угрозы со скрытых номеров. Однако подробностей не сообщает.

"Считаю, что меня хотели запугать, чтобы я перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью", - заявил Гагун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизнесмена Игоря Сало взорвали в авто

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты. Взрыв повредил 5 машин, люди не пострадали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили 5 автомобилей, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. В Харьковской области введена полицейская операция "Перехват", - сказано в сообщении.

Злоумышленников ищут. Следователи открыли уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство".

Взрыв произошел 25 ноября в 10.15. Сначала сообщалось, что в авто Nissan Qashqai взорвали бизнесмена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Известно, кого взорвали в иномарке в Харькове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Решили выпускать новые деньги

Застрелили украинского художника

Редактором самой большой украинской газеты стал гимназист

Самое читаемое
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 54732
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 48969
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 23779
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 23590
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 11844
Происшествия
Мужчина напоил и изнасиловал 15-летнюю падчерицу
Мужчина напоил и изнасиловал 15-летнюю падчерицу
Пассажирский автобус попал в масштабное ДТП
Пассажирский автобус попал в масштабное ДТП
Мужчина вонзил нож в грудь 5-летнему сыну, а потом себе
Мужчина вонзил нож в грудь 5-летнему сыну, а потом себе Просмотров: 297
В общественном транспорте заметили извращенца
В общественном транспорте заметили извращенца Просмотров: 405
Посреди города взорвали авто
Посреди города взорвали авто
7
 Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
2
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 50
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua