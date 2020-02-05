Известно, кого из Кабмина задержали с взяткой

Чиновника Кабмина задержали на взятке. Фото - ГБР

Стало известно, кого из секретариата Кабинета министров задержали на взятке в 2,5 млн грн.

Это начальник Управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента Игорь Новосел. Об этом пишет УНН со ссылкой на информированный источник.

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"Задержали Новосела, начальника Управления административных зданий", - сообщил собеседник.

По предварительной информации, Новосел через посредника требовал от представителя предпринимателя 2,5 млн грн "отката" за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Чиновника задержали 4 февраля непосредственно во время получения им неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн. В случае доказательства вины, задержанному грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.