Изверг отрезал голову своей знакомой

В Одессе судят 25-летнего Георгия Броньку. Он ради ограбления обезглавил свою подругу детства 29-летнюю Анну Ергиеву 27 февраля прошлого года

В Одессе судят 25-летнего Георгия Броньку. Он ради ограбления обезглавил свою подругу детства 29-летнюю Анну Ергиеву 27 февраля прошлого года. По словам следователей, сначала мужчина прострелил своей жертве голову, а затем отрезал ее и забрал с собой. Тело женщины в луже крови, нашли ее родители. Голову полицейские нашли через несколько дней в катакомбах.

"Мы зашли в квартиру и обнаружили ее лежащую на полу без головы. Все там было в крови - ковры, телевизор ", - вспоминает отец Анны Валерий Ергиев.

На первом судебном заседании Георгий во всем признался и просил прощения у родных погибшей. Но через полгода заявил, что показания из него выбивали.

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"Вы знаете, что они со мной делали в течение 7 дней, прежде чем я попал в СИЗО? Я спать не мог полтора месяца, потому что поотбивали ребра. Я ничего не делал и эти руки чисты перед законом, перед Богом", - заявил Георгий Бронька.

Автор: Politeka В Одессе судят 25-летнего Георгия Броньку. Он ради ограбления обезглавил свою подругу детства 29-летнюю Анну Ергиеву 27 февраля прошлого года

Задержанного судят по нескольким статьям: изготовление, переделка огнестрельного оружия и боеприпасов, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленное убийство и кража с проникновением в жилище. За особую жестокость ему грозит пожизненное заключение.

Мотивом убийства стали деньги, и то, что Анна отказала Георгию в близости. Во время задержания он пытался порезать себе вены и проткнул руку полицейскому. Во время обыска у задержанного обнаружили орудие убийства: пистолет и 2 большие ножа.