Изувеченные авто и обломки по всей дороге: в тройной ДТП пострадал мужчина

В Днепре на Полтавском шоссе 1 декабря произошло столкновение трех автомобилей.

Авария произошла около 17:25, пишет Информатор. Как рассказал водитель Volkswagen, он двигался Полтавским шоссе в сторону поселка Баловка. На перекрестке Volkswagen остановился на красный сигнал светофора. Водитель Skoda, который двигался сзади, экстренно затормозил, задев Volkswagen и Renault, после чего врезался в столб и вылетел в кювет.

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Фото: dp.informator.ua

Пострадавшего водителя Skoda с травмой ключицы и грудной клетки забрали в больницу.

В Запорожье произошла смертельная ДТП с участием легковушки. Водитель не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате аварии машину смяло вдвое. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.