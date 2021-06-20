Изрубил женщине голову: новые подробности об убийце, за которого обещают деньги

В Лозовой на Харьковщине убили женщину. Полицейские разыскивают подозреваемого. Ему 30-35 лет. Из особых примет - большая родинка на правой щеке. Фото: hk.npu.gov.ua

Продолжают поиски подозреваемого в убийстве 63-летней женщины в Лозовой Харьковской области.

Женщину звали Наталья Шалимова. Ее тело нашли в собственной квартире микрорайона №4 13 июня. У нее была изрублена голова - две раны на лбу, одна на левом виске и щеке. Об этом Gazeta.ua стало известно из собственных источников.

Накануне женщину якобы видели с неизвестным мужчиной. Именно его подозревают в совершении преступления. По некоторым данным, он намеревался бежать из Украины.

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Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, черные короткие волосы, худощавого телосложения. Из особых примет - родинки на правой щеке и правой руке.

Был одет в синюю кепку, коричневую куртку с капюшоном, черную футболку, черные спортивные штаны на манжетах с белыми полосами, коричневые кроссовки. С собой имеет рюкзак черного цвета.

Ранее сообщалось, что за предоставление достоверной информации об анкетных данных или местонахождении разыскиваемого выплатят денежное вознаграждение. Информацию можно сообщать по тел. 0574590064, 0507815709, 0667084960.