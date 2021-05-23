Изнасилование в Кагарлыке: что изменилось за год после громкой истории

24 мая исполняется год, как полицейские оперуполномоченный 29-летний Сергей Сулима и начальник сектора криминальной полиции 35-летний Николай Кузив пытали и изнасиловали в Кагарлицком участке в Киевской области 26-летнюю Неля Погребицкую из села Ставы Кагарлицкого района.

Тогда Нелю без причины вызвали на допрос из-за кражи в сельском магазине. В кабинете оперуполномоченный надевал на женщину противогаз, наручники, стрелял из табельного оружия над головой. После этого с коллегой несколько раз изнасиловал. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований.

"Насиловал по-всякому. В кабинет к себе повел. Пистолет наставил, толкал. Зажигалкой баловался. Говорил, может, косы тебе сжечь? В участке были люди, они слышали. Но никто не помог", - рассказывала тогда Неля Погребицкая.

Позже выяснилось, что изнасилования и пытки в отделении были систематическими. На скамье подсудимых оказались пятеро полицейских - бывший начальник отделения и четверо подчиненных. Дело передали в суд в начале декабря прошлого года.

Как громкая история изменила жизнь Кагарлык, повлияла на Неля Погребицьку, ее односельчан, узнавала Gazeta.ua.

В Кагарлык от столицы - 91 км. Там проживают более 13 тысяч жителей. Есть три школы, лицей и три детских сада. В центре расположен дом культуры, аптеки и супермаркеты. Кагарлицкий парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Едем в райцентр электричкой "Киев-Мироновка". На дворе прохладно, идет дождь. Через 2 часа.10 мин машинист неразборчиво объявляет остановку на станции "Кагарлык-1". Из-за грязных дверей видны белые стены вокзала и огромный куст сирени.

Автор: Лилия Мыцко Электричка "Киев-Мироновка, которая направляется в Кагарлык

"Администрация станции не работает уже восемь лет. Билеты купить можно только у проводника, - говорит местный. По грунтовой дороге ведет велосипед. - Наверное, не за что содержать. Только дежурят, чтобы людям что-то подсказать".

В центр Кагарлыка - 6 км по трассе. Маршрутка отправляется сразу после приезда электрички.

Автор: Лилия Мыцко Электричка "Киев-Мироновка, которая направляется в Кагарлык

Пешком идти долго. Кто не успевает - вызывает такси, их здесь много ездит ", - мужчина садится на свой ровер.

Автор: Лилия Мыцко Дворы возле станции "Кагарлык 1". К центру 6 км.

За 5-7 мин доезжаем в центр. На каждом шагу аптеки, парикмахерские, сервисы по ремонту и продуктовые магазины. На входе в супермаркет механизм для подъема инвалидных колясок. Во дворах много клумб. У автобусной остановки собралась толпа. Общественный транспорт ходит не часто.

Автор: Лилия Мыцко Улица возле станции "Кагарлык 1"

Автор: Лилия Мыцко Остановка в центре Кагарлыка

"Что вы фотографируете?" - выбегает из парикмахерской женщина лет 60. На голове - цветастая платок, губы - ярко красные. Сквозь прикрытую дверь видно кожаные кресла и деревянные полки советских времен.

Автор: Лилия Мыцко Парикмахерская в центре Кагарлыка. Интерьер остался со времен Советского Союза

Полицейский участок расположен вглубь улицы. Начальник стоит у входа. На работе он не по форме.

Автор: Якимова Юлія Полицейский участок, в котором изнасиловали Нелю

"В Обуховском управлении полиции создали должность коммуникатора. Чтобы получить комментарий от меня, надо спрашивать разрешения там, - объясняет 28-летний Вадим Бандура. После скандала был назначен начальником управления. - У нас нет уже ни следствия, ни розыске. Отделение расформировали. Полиция работает в штатном режиме, патруль ездит к людям на вызовы ". Изменилось ли отношение местных жителей к полиции, Вадим Бандура не ответил.

Местные неохотно комментируют события прошлой весной.

Тяжелые двери Кагарлицкого дома культуры закрыты. Войти можно через черный вход.

"Пока карантин, не работаем и посетителей не принимаем, - говорит уборщица. - К короны молодежи много приходило, дискотеки были. Сейчас все в интернете сидят. Там можно что хочешь найти - концерты, спектакли".

Автор: Юлия Якимова Дом Культуры в Кагарлыке

У Дома благоустройства, который соседствует со службой ритуальных услуг, на скамейках курят мужчины в грязных робах.

"Работы нет, все едут в Киев. Бывает, каждый день, - говорит 28-летний Руслан Кулик. - Как ввели карантин, то молодежи вообще ничем заняться. Зарабатывать или веселится едут в столицу - на попутках, электричкой".

"О Неле ничего уже не говорят, - добавляет 62-летний Александр, сидящий рядом. - Пошумели, покричали - и все на этом. Вступили в участок молодых, но проблему этим не решить. Полиция у нас ничтожна. Как не верили им, так и не верим. Если бы с моей дочерью так сделали - убил бы ".

Неля Погребицкая живет в селе Ставы, что в 12 км от райцентра. Здесь 1300 жителей. Добраться можно на маршрутке. С Кагарлыка проезд - 15 грн.

Автор: Юлия Якимова Неля Погребицкая живет в селе Ставы, что в 12 км от райцентра

Местность в Ставах холмистая. Большинство домов - ухоженные, кирпичные. Почти в каждом дворе - иномарка. Через дорогу от остановки - продуктовый магазин "Гастрономчик".

Автор: Лілія Мицко Центральный магазин "Гастрономчик" в селе Ставы

Автор: Юлия Якимова Новая церковь в селе Ставы

На поляне возле Дома культуры на самодельных качелях из автомобильных шин катаются дети. На дороге говорят две женщины.

Автор: Юлия Якимова Старая церковь в селе Ставы

Автор: Юлия Якимова Дома в селе Ставы

"У нас здесь хорошо, - одна из них кутается в темный кардиган. - Людям есть где работать - психоневрологический интернат, мебельная фабрика. Там дальше заграждено, видите? - показывает в сторону. - Там пластиковые окна делают, тротуарную плитку. Еще церковь строят. Та, что в начале села - старая ".

"Одна проблема - газа нет. В районе таких два села - наше и Шпендовка, - добавляет вторая женщина, лет 60. - Молодежь едет в большие города. Думаю, чтобы был газ, удобства, многие оставались бы здесь".

После вопросов о Неле просят не писать их имена. Потому что "это село и все друг друга знают".

"Такое уже раздули о той Неле", - восклицают в один голос.

Продолжают шепотом:

"Ее охраняет милиция, везде теперь возит", - говорит женщина в кардигане. - Думаю, она боится ".

Охрану Неле предоставили 26 июня в прошлом году, по настоянию ее адвокатов.

"Мы далеко от нее живем. Какой она человек - сказать не можем. Но то, как над ней поиздевались - зверство. Не дай Бог кому-то такое пережить".

Автор: Юлия Якимова Школа в селе Ставы

В старое помещение поселкового совета зайти можно только через черный вход.

"Шума было много. Но через несколько месяцев все затихло. И с тех пор ничего не изменилось, - говорит деловод Оксана Скаба, 55 лет. В руках крутит очки. - Ко мне приходят люди за документами, выписки. О Неле никто не вспоминает. Я о нее и не знала до этого инцидента. Знаете, как в деревне? Каждый день какая-то новая весть и все быстро забывается ".

После обеда людей на улицах почти нет. Иногда подходят к хлебной палатке. Мужчина на скамейке пьет кофе. Возле него женщина в бирюзовой куртке ждет автобус. Едет на работу в Кагарлык.

Автор: Юлия Якимова Поляна возле Дома Культуры в Ставах

"В Нели ребенок с инвалидностью. Живет с соцвыплат. Не знаю, почему когда сельский совет предлагал помочь с лечением, она отказалась, - рассказывает мужчина. Импульсивно машет руками. - По прошлогодней ситуации отношение неоднозначное - почему так произошло. Нелю и раньше видели с теми полицейскими. Теперь страдает село. участок расформировали, на весь район ездит один экипаж. Помощи не дождешься.

Небо еще больше затягивается облаками, ветер усиливается. Кое-где еще видны школьники, которые возвращаются из школы с большими ранцами на плечах.

Автор: Лилия Мыцко Отделение почты в Ставах

"В селе к этой ситуации и к Неле по-разному относятся, - насмешливо говорит местная Юлия. На вид ей 35 лет. - Говорили, что на шухере стояла, когда магазин бомбили. Правда ли это - не знаю. Больше о ней рассказывать не хочу".

После того, что произошло, Неля испытывала травлю. Ее пытались дискредитировать как личность. Писали в соцсетях, что она сама виновата, что ее образ жизни определяет эту ситуацию.

Судебный процесс о пытках и изнасилованиях в Кагарлицком отделе полиции происходит закрытом режиме.

"Двое подсудимых под стражей. У других - домашний арест, - рассказывает адвокат Нели Злата Симоненко. Сейчас на стадии допроса свидетелей. После пережитого Нели было тяжело в деревне. Люди рассказывали сплетни, травили".

О систематических пытках в отделении полиции стало известно в мае 2020 после изнасилования и избиения там 26-летней Нелли Погребицькои из села Ставы. Женщину вызвали свидетелем по делу об ограблении магазина и поиздевались. Вместе с ней пытали еще ее знакомого.