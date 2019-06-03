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понедельник, 03 июня 2019 18:47

Изнасилование: сколько было случаев в 2018 году

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Изнасилование: сколько было случаев в 2018 году
В прошлом году закрыли только половину уголовных дел об изнасиловании. Фото: Tumisu / Pixabay

За последние пять лет в Украине стало более чем в два раза меньше случаев изнасилования. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры, пишет УНН.

Так, в 2014 году было учтено 421 уголовных правонарушений по ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса. Всего зарегистрировали 918, из них закрыто - 497.

В 2015-м учтено 323 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировали 721, из них закрыто - 398.

В 2016-м учтено 349 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировали 776, из которых закрыто - 427.

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В 2017-м учтено 259 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировали 544, из которых закрыто 285.

В 2018-м учтено 203 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировали 403, из которых закрыто 200.

В руках торговцев людьми могут оказаться более 60% украинских подростков. Об этом свидетельствуют данные исследования ООН

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Дата
03
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