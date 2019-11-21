Изнасилование 22-летней женщины: преступников было трое

На Волыни по подозрению в изнасиловании задержали трех мужчин. Фото - Корреспондент

22-летнюю жительницу села Ветлы Любешевского района на Волыни изнасиловали трое злоумышленников.

Полицейские уже установили и задержали подозреваемых, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина изнасиловал сироту и пытался зарезать себя

"Следователи установили причастность к совершению группового изнасилования потерпевшей 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области. Злоумышленников полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания. Известно, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за угон авто", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении группового изнасилования и избрание им меры пресечения. Им грозит до 12 лет за решеткой.

20 ноября в полицию обратилась 45-летняя женщина и сообщила об изнасиловании 22-летней дочери. Она вернулась домой в 5 утра с телесными повреждениями.