Изнасилование 10-летней: показали фото подозреваемого военного

Военнослужащего, подозреваемого в изнасиловании 10-летней в Ровно, зовут Василий Софяк. Ему 21 год. На время следствия будет находиться под стражей без права на залог, по решению Ровенского городского суда.

Судебное заседание было закрытым, поскольку преступление совершено против малолетней. Подозреваемый свою вину отрицает, хотя потерпевшая девочка опознала его по фотографии и одежде, сообщает vse.rv.ua.

Автор: vse.rv.ua В Ровно арестовали без права на залог военного 21-летнего Василия Софяка. Его подозревают в изнасиловании 10-летней школьницы

Известно, что Василий Софяк служил в одной из воинских частей Ровенского гарнизона. Его неоднократно ранее задерживала полиция с наркотиками, а также он стрелял из травматического оружия в своего родственника.

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В конце августа этого года мужчина в микрорайоне "Боярка" угрожал пистолетом 12-летней девочке. Сначала он подсел к ней в маршрутном такси, а когда ребенок вышел - начал его преследовать. Ребенок успел обратиться за помощью ко взрослым, так беды удалось избежать.

Автор: vse.rv.ua Подозреваемый свою вину отрицает, хотя потерпевшая девочка опознала его по фотографии и одежде

После изнасилования ребенка, в оперативном командовании "Запад" сообщили, что он систематически нарушал воинскую дисциплину.

"Данный военнослужащий систематически совершал нарушения воинской дисциплины, за что командование воинской части подготовило документы на его увольнение с военной службы", - сказано в сообщении.

Если вину подозреваемого докажут - могут посадить на 15 лет.

У одной из школ в Ровно неизвестный изнасиловал ученицу. Происшествие случилось утром 10 ноября. Первой об инциденте узнала заместитель директора школы. Она сразу сообщила в полицию.