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пятница, 26 ноября 2021 19:10

Изнасиловали и бросили в колодец: пропавшего мужчину нашли убитым
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В Луганской области изнасиловали и убили 43-летнего мужчину. Подозреваемые были задержаны
Фото: facebook.com/policeLG
В Луганской области изнасиловали и убили 43-летнего мужчину. Подозреваемые были задержаны
В Луганской области изнасиловали и убили 43-летнего мужчину. Подозреваемые были задержаны
В Луганской области изнасиловали и убили 43-летнего мужчину. Подозреваемые были задержаны
В Луганской области изнасиловали и убили 43-летнего мужчину. Подозреваемые были задержаны

В Рубежном в Луганской области задержали двоих подозреваемых в убийстве и изнасиловании 43-летнего местного жителя.

Об исчезновении мужчины 21 ноября сообщил его брат. Тело обнаружили на территории заброшенного завода в колодце, сообщили сегодня, 26 ноября, в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Накануне братья выпивали дома. К ним пришли незваные гости, которые устроили потасовку с потерпевшим, обвиняя в недобрых делах прошлых времен. Изнасиловали его неестественным способом. Отнесли полуобнаженного на территорию заброшенного завода, сбросили в канализационный колодец и тщательно забросали его кирпичами и землей" – рассказали оперативники.

Задержанные - 20-летний и 32-летний мужчины, последний ранее имел судимость. Оба жителя села Рубежного. Им объявили подозрение в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений. Окончательная квалификация дела будет известна после проведения всех экспертиз.

В Софиевке Первомайского района Николаевской области нашли убитым 67-летнего Петра Смульского. Его искали неделю. Тело обнаружили за селом в заброшенном колодце. К ногам у него был привязан камень, а разбитая голова была обмотана полиэтиленовым пакетом.

Подозреваемый был задержан. Это 36-летний сосед потерпевшего, который хотел его ограбить.

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