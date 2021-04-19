Избили битами и выстрелили несколько раз: на Харьковщине совершили жестокое нападение на мужчину

В Харьковской области двое злоумышленников напали на мужчину. Нападавшие избили потерпевшего, а затем один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что 18 апреля около 07.00 29-летний житель села Хроли направлялся в магазин. По дороге он встретил двоих мужчин с битами в руках. По словам правоохранителей, ранее у него с ними был конфликт. Убегая от знакомых, пострадавший забежал в кафе-магазин. Нападавшие догнали его, избили и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета.

Пострадавшего мужчину с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу. Злоумышленников задержали за считанные часы. Это 36-летний местный житель, ранее осужденный за имущественное преступление, а также 33-летний безработный харьковчанин. В настоящее время с ними работают следователи.