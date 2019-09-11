Избил и вытолкнул из окна: подробности дела о падении женщины с 4 этажа

В Харькове арестовали на два месяца 34-летнего Артура Щербакова. Его подозревают в том, что вытолкал с 4 этажа дома гражданскую жену 33-летнюю Ольгу Ларкину. Фото - kh.vgorode.ua

В Харькове арестовали на два месяца без права на залог 34-летнего Артура Щербакова. Его подозревают в том, что вытолкал из 4 этажа дома гражданскую жену 33-летнюю Ольгу Ларкину.

Трагедия произошла утром 7 сентября. Полицейские, приехавшие на место происшествия, сначала открыли уголовное производство по статье "несчастный случай" с пометкой "самоубийство". После допроса женщины дело переквалифицировать по статье "покушение на умышленное убийство". Мужчину задержали. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщила пресс-секретарь областного прокурора Вита Дубовик.

"Несколько дней потерпевшая была без сознания. Врачи не допускали к ней правоохранителей, по состоянию здоровья она не могла давать показания. Однако, когда она пришла в себя, рассказала, что из окна выбросил собственный муж", - рассказала Вита Дубовик.

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Основная версия следствия, что в день трагедии между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве ревности.

"Из-за подозрения в супружеской измене ревнивец избил женщину, а затем толкнул в открытое кухонное окно. Ранее подозреваемый неоднократно становился инициатором домашних конфликтов и уже привлекался к административной ответственности за насилие в семье", - говорит Иван Неизвестный с местной прокуратуры №5.

Подозреваемый в суде все отрицал. Сказал, что ссорился с женой в то утро. А потом Ольга сама выпрыгнула из окна. Он в тот момент был в ванной.

Пока женщина находится в реанимации, а ее детьми занимается мать.

Ранее сообщалось, что Ольга Ларкина будто сама выпрыгнула из окна, спасаясь от побоев мужа. Женщина чудом осталась жива. У нее сотрясение мозга, раздробленный таз, разрыв правой почки, ушиб мягких тканей головы, лица, перелом бедер, закрытые переломы левой голени. Состояние усложнился внутренним кровотечением.