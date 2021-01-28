Избиение украинца в Париже: задержали 9 подозреваемых

Задержанные члены одной группировки Фото: instagram.com/maman_de_yuriy

Во Франции, 28 января, задержали 9 бандитов, подозреваемых в нападении и жестоком избиении украинца в Париже.

Задержанные члены одной группировки, им предъявлены подозрения в попытке убийства, пишет Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.

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Известно, что расследование продвигается успешно.

Событие произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. 14-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парень в реанимации. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 21 января Юрию исполнилось 15 лет.