Избиение украинца в Париже: родные отреагировали на скандальные заявления французской прессы

Украинский 15-летнего Юрия жестоко избили в Париже. Его мать, Наталья Крученик, сообщает, что состояние парня улучшилось. Фото: instagram.com/maman_de_yuriy

Украинец 15-летний Юрий, которого избили в Париже, перенес 2-ю операцию. Он уже говорит и двигается. Из реанимации парня перевели в обычную палату.

О том, что якобы был связан с парижской группировкой и мог участвовать в молодежных разборках, родственники впервые слышат. Об этом рассказала тетка пострадавшего Ирен. Никаких официальных заявлений о связи подростка с этими группировками полиция не делала.

"Мы читали, конечно, но я впервые о таком слышу. И комментировать не буду", - говорит женщина, передает "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избиение украинца в Париже: задержали 9 подозреваемых

Также местные СМИ писали, что мама мальчика Наталья Фаргат-Крученик якобы причастна к незаконной работе и торговли людьми.

"У сестры там во Франции своя фирма давно существует. У них разные направления работы. Они занимаются сервисом для туристов. Там и билеты покупают, и экскурсии заказывают. А эти женщины занимались уборкой комнат. Просто она их уволила не так, как они хотели, они не смогли стать на биржу. Получается, свои же украинки и обвиняют сестру. Это неприятно. Делом занимается адвокат. Думаю, в ближайшее время все эти ложные факты будут обжалованы", - говорит Ирен.

История мамы не имеет к избиению ее сына никакого отношения, но почему-то именно сейчас французская пресса написала об этом.

Юрия избили 15 января неподалеку Эйфелевой башни, когда он с друзьями возвращался из колледжа. На них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Позже французские СМИ написали, что Юрий ранее уже попадал в поле зрения полиции за мелкое хулиганство. Причиной инцидента мог стать конфликт между 2 враждебными бандами подростков. В одну из которых может входить Юрий. А мать фигурирует в расследовании о торговле людьми. 11 женщин из Украины пожаловались, что она незаконно наняла их на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges - консьерж-сервис, который преимущественно обслуживает Airbnb. Парижская прокуратура уже начала предварительное расследование по жалобам о "скрытом" и "нелегальном" труде и торговле людьми.