Из Украины пытались вывезти почти 200 тысяч защитных перчаток

Таможенники изъяли перчаток на 26 тысяч гривен. Фото: ГНСУ

Пограничники предотвратили вывоз в Польшу 190 тысяч полиэтиленовых перчаток через пункт пропуска "Ягодин".

Перчатки пытались дважды переправить через границу, говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

В первом случае 150 тысяч рукавиц пытались провезти в грузовике польской регистрации. В документах указывалось, что из-за границы она следует "пустая". Еще 40 тысяч рукавиц обнаружили среди груза "деревянные паллеты".

Таможенники изъяли весь товар на сумму почти 26 тысяч гривен.

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От 11 марта в Украине действует запрет на вывоз товаров противоэпидемической защиты. Ранее силовики разоблачили схему минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию.