Из тюрьмы бежал неоднократно судимый преступник

Автор: kyivoperativ.info Ботов самовольно покинул тюрьму и направился в сторону города Белая Церковь Киевской области.

1 августа из Бердичевского исправительного центра на Житомирщине убежал неоднократно судимый Андрей Ботов 1975 года рождения. Преступник направился по направлению к Белой Церкви, что под Киевом.

Сообщил об этом КиевОперативный.

Особые приметы беглеца: рост около 185 см, русые волосы, шрамы на левом виске.

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Под Киевом разыскивают мать и дочь. Женщины выехали на автомобиле из Броваров в направлении столицы и исчезли. Последний раз выходили на связь через полчаса после того, как отправились в дорогу.