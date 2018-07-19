Из столичной психбольницы сбежал пациент

В Киеве разыскивают 24-летнего мужчину, который имеет психическое заболевание. Фото - KyivOperativ

В Киеве разыскивают 24-летнего мужчину, который имеет психическое заболевание.

Сегодня, 19 июля, около 10 утра он сбежал из больницы по ул. Кирилловской, сообщает "Киев оперативный".

Приметы мужчины: 185 см роста, среднего телосложения. Имеет короткие волосы, легкую небритость. Был одет в джинсы, желтую полосатую футболку.

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Мог отправиться в сторону Пущи-Водицы. Всех, кто видел мужчину, просят сообщить в полицию.

Из Бориспольской районной больницы сбежал мужчина, который выжил после массового отравления суррогатным алкоголем.