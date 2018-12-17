Из окна выбрасывали вещи: в Киеве "на горячем" поймали банду воров-гастролеров

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на улице Щусева задержали банду квартирников сразу после совершения кражи. У мужчин изъяли $ 6900 тыс., ювелирные изделия и технику.

Полицейские увидели, как двое мужчин подсадили своего сообщника в окно квартиры на втором этаже в доме. Сначала оперативники предположили, что владелец помещения таким образом пытался попасть в квартиру. Однако уже через несколько минут увидели, что из окна выбрасывают вещи, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Все трое задержанных - уроженцы Одессы и Одесской области. Двое из них - ранее судимые за совершение аналогичных преступлений, а третий в поле зрения правоохранителей не попадал. Во время поверхностного осмотра у них изъяли деньги, ювелирные изделия и технику", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство. Следователь готовит ходатайство об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы.

Правоохранители Житомира задержали 3 мужчин по подозрению в квартирной краже. С награбленным убегали на автомобиле Opel. Во время осмотра автомобиля и личных вещей водителя и пассажиров полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику и ее комплектующие, деньги в национальной и иностранной валюте, набор отмычек, мобильные телефоны и другие вещи, свидетельствующие о причастности задержанных к преступлению.