Из окна столичной больницы выпал мужчина

Из окна одного из верхних этажей больницы скорой помощи в Киеве выпал мужчина. Фото - dtp.kiev.ua

Сегодня, 30 июля, из окна верхнего этажа больницы скорой помощи в Киеве выпал мужчина. Смерть наступила мгновенно.

Мужчина был полуобнаженный, тело изуродовано. О смертельном происшествии сообщает dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации, это был суицид.

На место прибыла патрульная полиция, выехала следственно-оперативная группа.

13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Предполагаемая причина трагедии - самоубийство. Это произошло в Днепре на Запорожском шоссе.