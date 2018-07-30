Из окна столичной больницы выпал мужчина

Сегодня, 30 июля, из окна верхнего этажа больницы скорой помощи в Киеве выпал мужчина. Смерть наступила мгновенно.
Мужчина был полуобнаженный, тело изуродовано. О смертельном происшествии сообщает dtp.kiev.ua.
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По предварительной информации, это был суицид.
На место прибыла патрульная полиция, выехала следственно-оперативная группа.
13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Предполагаемая причина трагедии - самоубийство. Это произошло в Днепре на Запорожском шоссе.
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