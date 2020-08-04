Из окна многоэтажки выпал ребенок - полицейские напоминают об опасности открытых окон

Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок. фото http://www.happyhome.lviv.ua

4 августа во Львове с 8-го этажа выпал ребенок. Он скончалcя на месте.

Трагедия произошла на улице Рубчака во Львове. Об этом сообщили в пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня на улице Рубчака с 8-го этажа выпала девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев. Несмотря на все старания медиков спасти ребенка, она умерла. Мы выражаем соболезнования родным и близким" - говорится в сообщении полиции.

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Как это случилось - установят следователи. Полицейские напоминают, что с началом летнего сезона возрастает опасность для детей. Из-за неосмотрительности взрослых ежегодно десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.

Следует соблюдать следующие правила:

Объяснить детям опасность открытых окон;

Не позволять детям играть на подоконниках;

Никогда не держать окна открытыми, если дома ребенок;

Не рассчитывать на антимоскитные сетки! Это не защита от падения. Ребенок чувствует себя в безопасности и опирается как на окно, так и на сетку;

Установить на окна специальную защитную фурнитуру.

В Белой Церкви Киевской области мужчина выбросил из окна 5-летнего сына своей сожительницы. После чего скрылся в неизвестном направлении. Травмированного ребенка у подъезда обнаружили неравнодушные прохожие.