Из окна детского сада выпал 4-летний мальчик: кого уволили

В Запорожье из окна детского сада на втором этаже выпал 4-летний мальчик. Ребенок в больнице. Фото: скриншот с видео

В Запорожье уволили заведующую детского сада, в котором из окна выпал 4-летний Тимур Арабаджи.

Также остались без работы из-за инцидента и воспитательница с няней. Соответствующее решение приняли по итогам внутренней проверки, сообщает ТСН.

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Пострадавший до сих пор находится в больнице. Несколько дней назад мальчика перевели из реанимации в общее отделение.

Реабилитация после травмы головы, по словам врачей, продлится полгода.

Вечером 26 апреля с окна второго этажа детского сада по ул. Дудыкина, 20А в Запорожье выпал 4-летний мальчик. Выяснилось, воспитательница забыла мальчика в группе, когда с другими детьми вышла на прогулку. Родителей пытались убедить, что ребенок просто упал с лестницы.