Из окна детского сада выпал 4-летний мальчик: кого уволили

 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 558
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1350
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 630
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1107
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 6813
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1116
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 774
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 522
Фото
Все фото
4
3
3
3
5
В жилом доме к газовой трубе привязали гранату - СМИ
В жилом доме к газовой трубе привязали гранату - СМИ
Мгновенная карма: воровок с поличным задержали прокуроры
Мгновенная карма: воровок с поличным задержали прокуроры
Пожар в офисном здании: известно, кто погиб
Пожар в офисном здании: известно, кто погиб
Пропавшего мужчину нашли в 8-метровом колодце
Пропавшего мужчину нашли в 8-метровом колодце
Резонансная стрельба в Мукачево: суд признал подозреваемых невиновными
Резонансная стрельба в Мукачево: суд признал подозреваемых невиновными
Видео
Все видео
Полиция со стрельбой задержала курьера. Он был "под феном"
Полиция со стрельбой задержала курьера. Он был "под феном"
Машина на столичном тротуаре переехала женщину
Машина на столичном тротуаре переехала женщину
Такси влетело в бетонную стену и загорелось: кадры смертельного ДТП
Такси влетело в бетонную стену и загорелось: кадры смертельного ДТП
Пьяный мужчина на площадке схватил за шею ребенка: конфликт попал на видео
Пьяный мужчина на площадке схватил за шею ребенка: конфликт попал на видео
Мужчина в одних трусах с траурным венком гулял по городу: показали видео
Мужчина в одних трусах с траурным венком гулял по городу: показали видео
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 522
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1269
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 360
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 09:49

Из окна детского сада выпал 4-летний мальчик: кого уволили

  Комментировать
Из окна детского сада выпал 4-летний мальчик: кого уволили
В Запорожье из окна детского сада на втором этаже выпал 4-летний мальчик. Ребенок в больнице. Фото: скриншот с видео

В Запорожье уволили заведующую детского сада, в котором из окна выпал 4-летний Тимур Арабаджи.

Также остались без работы из-за инцидента и воспитательница с няней. Соответствующее решение приняли по итогам внутренней проверки, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЧП в садике в Запорожье: как чувствует себя мальчик и что будет с воспитательницей

Пострадавший до сих пор находится в больнице. Несколько дней назад мальчика перевели из реанимации в общее отделение.

Реабилитация после травмы головы, по словам врачей, продлится полгода.

Вечером 26 апреля с окна второго этажа детского сада по ул. Дудыкина, 20А в Запорожье выпал 4-летний мальчик. Выяснилось, воспитательница забыла мальчика в группе, когда с другими детьми вышла на прогулку. Родителей пытались убедить, что ребенок просто упал с лестницы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из окна детского сада выпал 4-летний мальчик: кого уволили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Торпедировали пассажирский лайнер

Американец проехал 21,6 тыс. км на велосипеде

Часть Турции получила независимось

Путин впервые дорвался до президентства

Самое читаемое
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 9909
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 9702
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9432
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 8055
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 6795
Происшествия
20-летняя женщина повесилась после телефонного разговора с любимым
20-летняя женщина повесилась после телефонного разговора с любимым Просмотров: 216
Смертельный пожар в офисном центре: показали фото 21-летней погибшей
Смертельный пожар в офисном центре: показали фото 21-летней погибшей Просмотров: 234
Полиция со стрельбой задержала курьера. Он был "под феном"
Полиция со стрельбой задержала курьера. Он был "под феном"
 Просмотров: 171
Машина на столичном тротуаре переехала женщину
Машина на столичном тротуаре переехала женщину
 Просмотров: 396
В жилом доме к газовой трубе привязали гранату - СМИ
В жилом доме к газовой трубе привязали гранату - СМИ
4
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
30
Ахметов за год разбогател почти втрое
9
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 796
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть