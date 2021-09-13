Из окна больницы выпала гинеколог

На Днепропетровщине из окна больницы выпала акушер-гинеколог. Подозревают самоубийство из-за сокращения. Фото: npu.gov.ua

В Марганце Днепропетровской области из окна больницы выпала акушер-гинеколог Валентина Рыженко. Якобы совершила суицид из-за проблем на работе.

Трагедия произошла 13 сентября, сообщили в Facebook местные жители.

"Сегодня погибла хороший врач, специалист Валентина Рыженко, выпав из окна больницы", - сказано в сообщении.

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В комментариях знакомые выражают соболезнования по поводу гибели врача. Могла покончить с собой из-за сокращения на работе, предполагает Зоя Шахова.

"Пусть руководство больницы даст официальный ответ: это несчастный случай или доведение до самоубийства в связи с сокращением", - пишет Шахова.

"Просто шок! Честный, порядочный, с хорошим чувством юмора человек", "Жаль, хороший врач и хороший человек", "Валентина Пантелеевна была хорошим человеком и врачом", - пишут другие.

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