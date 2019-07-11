Из Одесской колонии вывезли всех заключенных

В Южной исправительной колонии №51 в Одессе произошел мятеж 27 мая. Поэтому учреждение расформировали, а заключенных вывезли в другие исправительные учреждения. Фото - Думская

430 осужденных, отбывавших наказание в "Южной исправительной колонии" №51 в Одессе, перевели в другие учреждения.

Последних 3 осужденных, которые оставались в учреждении - освободили, сообщает пресс-служба колонии.

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"Последние трое осужденных освобождены. Из них двое условно-досрочно и один - по окончании срока отбывания наказания", говорится в сообщении учреждения.

Этапирование осужденных началось 2 июня из-за решения о консервации "Южной исправительной колонии" №51. Его приняли после того, как в колонии произошел мятеж.

В Южной исправительной колонии №51 в Одессе произошел мятеж 27 мая. Заключенные устроили пожар и взяли в заложники охранников и медработников. Среди работников исправительного учреждения пострадали пять человек, обратившихся в медицинское учреждение. Состояние большинства травмированных было стабильно, по словам врачей. У четырех - сотрясение мозга. О пострадавших заключенных не сообщали.