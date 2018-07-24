Из колоний сбежали двое узников

23 и 24 июля из исправительных колоний Житомирской сбежали двое заключенных.

Один - иностранец, который отбывал наказание за разбой, - сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

"Правоохранители устанавливают местонахождение Моргошии Манучара, 1987 года рождения, который ночью 24 июля самовольно покинул территорию Бердичевского исправительного центра, а также - Карпеца Анатолия Петровича, 1968 года рождения, который 23 июля бежал из предприятия в Романовском районе Житомирской области, где работал во время отбывания наказания", - говорится в сообщении полицейских.

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Манучар - гражданин Грузии, уроженец и житель города Цаленджиха. В Украине не имел постоянного места жительства и регистрации. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное статьей о разбое.

Его приметы: рост 175 см, волосы русые, глаза карие.

Автор: ki.ill.in.ua Моргошия Манучар бежал из исправительной колонии Бердичева Житомирской области

Житомирянина Карпеца в 2015 году осудили за преступление, предусмотренное статьей об умышленном тяжком телесном повреждении. До взятия под стражу он проживал в Житомире.

Его приметы: рост 187 см, волосы седые, глаза карие. Имеет татуировки: на шее - "крест", на груди слева - "дракон", на левой руке - "церковь".

Автор: ki.ill.in.ua Анатолий Карпец бежал из предприятия в Романовском районе Житомирской, где работал, отбывая наказание

Задержали 23-летнего Владислава Кусписа, третьего беглеца из Южной исправительной колонии №51, что в Одессе.