Из колонии сбежали осужденные: фото преступников

9 декабря с Райкивскиой исправительной колонии на Житомрщине сбежали 2 осужденных.

Это 39-летний Николай Мойсенко и Геннадий Мазуренко, 34 года, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

Николай Моисеенко родом из села Маркуша Бердичевского района, проживал в Великой Фосне Овручского района. Был осужден за кражу.

Автор: zt.npu.gov.ua Беглец 39-летний Николай Мойсенко

Его приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Был одет в серую куртку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестанта-беглеца поймали в кустах в центре города

Геннадий Мазуренко из села Заболоти Радомышльского района. В 2017 году был осужден за производство и сбыт наркотиков.

Автор: zt.npu.gov.ua Беглец 34-летний Геннадий Мазуренко

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, полицейские просят сообщить по телефонам (04143) 2-11-02, (0412) 40-74-20 или 102.

Из Николаевской колонии во Львовской области сбежали двое осужденных. - киевлянин 20-летний Виталий Буртовенко и 27-летний Павел Дмитрук из Житомирщины. Их задержал полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции Олег Франкив, когда возвращался с дежурства.