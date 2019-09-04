Из колонии на Львовщине  сбежали 2 осужденных

 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1098
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1656
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5958
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 5841
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1728
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 783
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5328
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28503
Фото
Все фото
4
3
7
4
3
Мощный взрыв разрушил 3 дома
Мощный взрыв разрушил 3 дома
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие
Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Видео
Все видео
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28503
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6615
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2754
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 828
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 07:16

Из колонии на Львовщине  сбежали 2 осужденных

  Комментировать

3 сентября из Николаевской колонии во Львовской области сбежали двое осужденных.

Есть информация что заказывали такси в 22:30 из Николаева на Киев. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Автор: facebook.com/igor.zinkevych
  Из колонии в Львовской области сбежали двое осужденных - 20-летний Виталий Буртовенко (на фото - слева) и 27-летний Павел Дмитрук
Из колонии в Львовской области сбежали двое осужденных - 20-летний Виталий Буртовенко (на фото - слева) и 27-летний Павел Дмитрук

По его словам, один из беглецов -киевлянин 20-летний Виталий Буртовенко. В 2017 году он был приговорен к 5 годам колонии за насильственное удовлетворение половой страсти и разбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали опасного преступника, сбежавшего из зала суда

Второй беглец - уроженець села Лука Житомирской области 27-летний Павел Дмитрук. В апреле его приговорили к 3 годам лишения свободы за незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков.

На сайте полиции Львовщины по состоянию на утро 4 сентября ничего не сообщается о побеге осужденных.

В Винницкой области сбежал заключенный, который проходил социальную реабилитацию на Ладыжинском предприятии. Как отмечается, мужчина в 2017 был приговорен к четырем годам лишения свободы за кражу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из колонии на Львовщине  сбежали 2 осужденных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 190056
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 63643
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 38009
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 23553
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 18936
Происшествия
В реке на Житомирщине массово дохнет рыба
В реке на Житомирщине массово дохнет рыба Просмотров: 270
Убил человека и скрылся. Фура врезалась в маршрутку с людьми
Убил человека и скрылся. Фура врезалась в маршрутку с людьми Просмотров: 396
Мощный взрыв разрушил 3 дома
Мощный взрыв разрушил 3 дома
4
 Просмотров: 459
В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина
В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина Просмотров: 1917
Певица погибла из-за взрыва фейерверка
Певица погибла из-за взрыва фейерверка Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
13
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
5
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 840
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua