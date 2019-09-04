Из колонии на Львовщине  сбежали 2 осужденных

3 сентября из Николаевской колонии во Львовской области сбежали двое осужденных.
Есть информация что заказывали такси в 22:30 из Николаева на Киев. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
По его словам, один из беглецов -киевлянин 20-летний Виталий Буртовенко. В 2017 году он был приговорен к 5 годам колонии за насильственное удовлетворение половой страсти и разбой.
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Второй беглец - уроженець села Лука Житомирской области 27-летний Павел Дмитрук. В апреле его приговорили к 3 годам лишения свободы за незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков.
На сайте полиции Львовщины по состоянию на утро 4 сентября ничего не сообщается о побеге осужденных.
В Винницкой области сбежал заключенный, который проходил социальную реабилитацию на Ладыжинском предприятии. Как отмечается, мужчина в 2017 был приговорен к четырем годам лишения свободы за кражу.
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