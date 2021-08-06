Из колодца вытащили два трупа

В селе Дубовцы Ивано-Франковской области два человека, которые чистили колодец, внезапно потеряли сознание и погибли.
Трагедия произошла 6 августа около 10:01, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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"Спасатели в аппаратах защиты органов зрения и дыхания с помощью спасательной веревки вытащили людей из колодца. Медики пытались реанимировать пострадавших, однако те умерли", - сказано в сообщении.
Обстоятельства трагедии устанавливают.
В заброшенном колодце в Одесской области нашли четыре трупа. Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Двое из погибших - супруги Бондаренко 35 и 32 лет.
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