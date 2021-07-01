Из горящей пятиэтажки спасли 17 человек

В Полтаве ночью 1 июля пылала пятиэтажка в пер. Гната Хоткевича. В квартире на втором этаже спасатели нашли мертвым 48-летнего сына владельца.

Еще 17 человек спасли из огня и вывели на улицу, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: pl.dsns.gov.ua В Полтаве горела пятиэтажка. Погиб 48-летний мужчина. Еще 17 жителей дома спасли

"В 01:49 поступило сообщение о пожаре, возникшем в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Дом заполнил едкий дым. Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к разведке и тушению. На месте пожара обнаружили тело сына владельца квартиры. Пожар был локализован в 02:21, а в 03:06 ликвидирован", - рассказали спасатели.

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В квартире, где был эпицентр возгорания, уничтожено имущество и документы. Тело погибшего направили на экспертизу. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Окончательные причины трагедии устанавливают эксперты.

Во Львове произошел пожар в 10-этажке на ул. Выговского. Горела квартира на втором этаже. Два человека пострадали. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали около 100 жителей дома. Пожар мог произойти из-за взрыва электровелосипеда. Он заряжался в квартире, откуда и начался пожар.