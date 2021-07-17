Из детского лагеря в больницу доставили 5 детей

На Иванофранковщине в детском лагере отравились дети.

Пятерых подростков госпитализировали, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

В больницу доставили детей 13-15 лет. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. Состояние больных стабильное.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Начато уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм.

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В ночь на 17 июня в Ивано-Франковске в общежитии государственного колледжа технологий и бизнеса восемь студентов отравились неизвестным веществом. Все они госпитализированы. Трое - в тяжелом состоянии.

Кроме общежития, посторонний резкий запах ощущали жители четырех многоэтажек. Там обошлось без пострадавших.