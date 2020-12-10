Из автомобиля нардепа украли 100 тысяч гривен

Ограбили автомобиль нардепа Николая Задорожного. Фото: news.24tv.ua

У народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Задорожного из автомобиля украли 100 тысяч гривен.

Инцидент произошел 10 декабря в Борисполе, сообщает Обозреватель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Нардеп написал заявление в полицию. Он указал, что неизвестный разбил окно его автомобиля Mitsubishi и украл сумку с личными документами и наличными в сумме 100 тыс. гривен.

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Задорожный, до того как стать нардепом, был шоуменом, ведущим и организатором праздничных мероприятий. Также работал в ивент-агентстве студии "Квартал 95".

Ранее в Киеве обокрали народного депутата от "Слуги народа" и прокурора Офиса генерального прокурора Украины. Преступления произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы в арендованных квартирах. У депутата украли ноутбук MacBook Pro, планшет iPad, а также велосипед Cannondale.