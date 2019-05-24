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пятница, 24 мая 2019 12:19

Из академии в Полтаве эвакуировали людей

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Из академии в Полтаве эвакуировали людей
В Полтавской аграрной академии ищут взрывчатку. Фото: V.P.V

Сегодня, 24 мая, около 11:00 на электронную почту Полтавской аграрной академии поступило анонимное письмо. В нем говорилось о заминировании здания.

Об этом журналистам Gazeta.ua рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Полтавской области.

"Секретарь-референт, просматривая почту, увидела ​​анонимку и сразу сообщила в полицию. Правоохранители выехали на место со всеми соответствующими службами: кинологами, взрывотехниками - проверяют достоверность информации. Из помещения всех эвакуировали и сейчас обыскивают территорию ", - рассказал пресс-секретарь полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Заметил, что все подобные сообщения расследуются - это уголовное правонарушение. За такое грозит лишение свободы до 6 лет.

Детали правоохранители пообещали сообщить позже.

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Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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