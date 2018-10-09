Искали больше года: тело женщины нашли на свалке. Фото: volnovaha-police.dn.ua

В Волновахском районе Донецкой области нашли тело без вести пропавшей женщины. Разыскивали больше года, пишет Волновахский отдел коммуникации полиции Донбасса.

"Пенсионерка собирала грибы у балки в селе Вольное и нашла скелетированные останки человека вместе с фрагментами одежды. На место прибыли следователи и эксперты. Обзор проводили на расстоянии 300 метров от населенного пункта", - говорится в сообщении.

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Судебно-медицинский эксперт осмотрел скелет женщины. Следов насильственной смерти и повреждений не обнаружил.

Правоохранители установили, что в этом селе еще 4 марта 2017 исчезла 81-летняя Александра Ивановна Серая. Чтобы подтвердить личность погибшей планируют провести молекулярно-генетическую экспертизу. Предварительная квалификация - ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

9 октября около 6:40 на столичном Гидропарке обнаружили тело женщины. Погибшую нашли на территории детского пляжа на берегу Днепра. По словам местных, женщина была любительницей ежедневных утренних купаний.