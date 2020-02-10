Ищут военного, пропавшего после ссоры с женой

Автор: pl.npu.gov.ua На Полтавщине разыскивают пропавшего 42-летнего военного Геннадия Ващенко

Полицейские Полтавской области объявили в розыск старшего лейтенанта Миргородской военной авиационной части Геннадия Ващенко 1977 года рождения.

Человек еще 5 февраля после семейной ссоры ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает Полтавщина.

5 февраля в Миргороде военный местной авиационной части 42-летний Геннадий Ващенко вернулся с работы домой. Но после ссоры с женой около 19 часов ушел из дома и до сих пор не вернулся. Мужчина не выходил на связь, его местонахождение неизвестно.

Как сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр", исчезновение Ващенко не связано со службой. С места прохождения службы его характеризуют положительно.

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Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Геннадия Ващенко, сообщить в Миргородского отдела полиции по телефонам (05355) 5-24-50, 099-657-63-03 (дежурная часть), 095-388-99-43 (уголовная полиция) или 102.

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