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понедельник, 10 февраля 2020 16:48

Ищут военного, пропавшего после ссоры с женой

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Автор: pl.npu.gov.ua
  На Полтавщине разыскивают пропавшего 42-летнего военного Геннадия Ващенко
На Полтавщине разыскивают пропавшего 42-летнего военного Геннадия Ващенко

Полицейские Полтавской области объявили в розыск старшего лейтенанта Миргородской военной авиационной части Геннадия Ващенко 1977 года рождения.

Человек еще 5 февраля после семейной ссоры ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает Полтавщина.

5 февраля в Миргороде военный местной авиационной части 42-летний Геннадий Ващенко вернулся с работы домой. Но после ссоры с женой около 19 часов ушел из дома и до сих пор не вернулся. Мужчина не выходил на связь, его местонахождение неизвестно.

Как сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр", исчезновение Ващенко не связано со службой. С места прохождения службы его характеризуют положительно.

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Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Геннадия Ващенко, сообщить в Миргородского отдела полиции по телефонам (05355) 5-24-50, 099-657-63-03 (дежурная часть), 095-388-99-43 (уголовная полиция) или 102.

В Донецкой области разыскали пропавшую 16-летнюю Юлию Жолобович из с. Серебрянка Бахмутского района. Девушка исчезла в ночь на 6 февраля. В поисках девушки более ста полицейских обследовали поля, лесополосы, опрашивали жителей окружающих, проверяли автостанции и вокзалы. В результате поисков девушку нашли недалеко от места проживания. С ребенком все хорошо.

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Дата
10
февраля

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