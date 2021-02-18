Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке

В Киеве в парке Партизанской славы нашли мертвую девушку. Кто она и откуда - пока не установили. Фото: facebook.com/MunicipalnaVarta

В Киеве полиция ищет родных погибшей девушки, которую нашли в парке Партизанской славы.

Документов у нее не нашли. Личность не установлена. Об этом сообщил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.

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"Личность девушки мы еще не установили. Она молода - на вид ей лет 20. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Причину смерти устанавливаем", - отметил пресс-офицер, передает ТСН.ua.

Погибшая была одета довольно тепло и опрятно. Но куртка расстегнута, карманы джинсов вывернуты. На одной руке нет перчатки. Рядом нет сумки.

В Киеве в парке Партизанской славы нашли мертвую девушку. Тело обнаружил наряд Муниципальной охраны 16 февраля. Не исключают, что девушка замерла.