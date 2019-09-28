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воскресенье, 29 сентября 2019 00:04

Исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами затонуло

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Исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами затонуло
В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами. Фото: Факты

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло.

В настоящее время поиски 11 пропавших членов экипажа продолжаются, сообщил судовладелец, информирует Gcaptain.com.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжаются", - заявили в компании Bourbon Rhode.

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В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. По данным МИД, на его борту находились граждане Украины. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что "поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франса".

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