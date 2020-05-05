Исчезновение и зверское убийство подростков: задержали еще одного подозреваемого

Анастасия Гетьман и Юрий Дацькив исчезли 15 марта. Их убили, сожгли и закопали в лесу. Тела нашли 31 марта. Фото: facebook.com/ Павел Богун

В деле об убийстве 16-летней Анастасии Гетьман и ее парня 17-летнего Юрия Дацькива из Золочева на Львовщине задержали третьего подозреваемого.

Еще один соучастник двойного убийства - 17-летний львовянин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Его разоблачили сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений совместно с оперативниками управления уголовного розыска и управления противодействия наркопреступности полиции Львовщины", - сказано в сообщении.

Сегодня, 5 мая, следователи сообщили задержанному о подозрении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Анастасия Гетьман и Юрий Дацькив исчезли 15 марта. Пошли на прогулку, домой не вернулись. Следователи подозревали, что подростков убили. К преступлению могут быть причастны местные наркоторговцы 18 и 19 лет. 31 марта их задержали. Они признались в убийстве. Они забили несовершеннолетних битами, тела сожгли и закопали в лесу близ села Подборцы Золочевского района.