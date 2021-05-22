Исчезновение и убийство украинки в Италии: полиция нашла тело

В Италии арестовали 50-летнего Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве одесситки 29-летней Кристины Новак. Фото: facebook.com/Український-центр-в-Італії-1876928112604616

В Италии нашли тело деситкы 29-летней Кристины Новак. Она исчезла в конце октября прошлого года в маленьком городке Альтопашо.

Труп нашли 18 мая в заброшенном и разрушенном фермерском доме посреди леса в Кастельфранко-ди-Сотто (Пиза). Это недалеко от дома, где украинка жила со своим возлюбленным. Экспертиза показала, что смерть наступила от огнестрельного ранения, сообщает "Украинская газета" в Италии.

В убийстве обвиняется татуировщик 49-летний Франческо Лупино. Он - сосед пары и владелец дома, который они снимали. Лупино находится под стражей от 23 марта. Своей вины не признает.

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Мотив убийства до конца не известен. Предполагают, что Кристины стала свидетелем чего-то, чего не должна была видеть.

Для расследования исчезновения украинки итальянская полиция привлекла многочисленные ресурсы. Проведен обыск дома и прилегающих территорий, клуба в котором она работала, опрошены коллеги по работе, соседи и знакомые. Все улики указывают на вину Франческо Лупино. Убийцу украинки ждет суд.

В итальянском муниципалитете Кастельфранко-ди-Сотто 23 марта арестовали 49-летнего Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве одесситки 29-летней Кристины Новак. Она исчезла 31 октября в прошлом году в маленьком городке Альтопашо. Сразу после ареста ее сожителя - 41-летнего Айрама Гонзалеса Негрима, предпринимателя испанского происхождения, которого обвиняли в незаконном ношении оружия и боеприпасов, хранении краденых товаров, а также наркотиков с целью продажи. Соседом Кристины и "партнером" в криминальных сделках ее сожителя был татуировщик Франческо Лупино. Негрима захотел выйти из "бизнеса" и обвинил итальянца в краже денег, вырученных от наркотрафика. В ответ он угрожал испанцу пистолетом. В конце концов наркоторговцы решили поделить имущество. Лупино отдал Гонсалесу наркотики и два пистолета, а позже заявил на него в полицию.