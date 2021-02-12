Исчезновение и гибель 15-летнего парня: следователи рассказали новые подробности

В Харькове нашли мертвым пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. У парня пробит затылок. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты. Фото: hk.npu.gov.ua

В деле о смерти пропавшего 15-летнего Антона Логвинова еще нет заключения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи прорабатывают версии убийства, несчастного случая, самоубийства. Ищут видео регистраторов водителей, которые проезжали мост 8 февраля. Осмотр места происшествия длился почти 10 ч. Здесь нашли телефон парня, его вещи. Об этом рассказал заместитель начальника областной полиции Сергей Чиж.

"Было изъято следовую информацию, проведено фото-, видеофиксацию. Также обзор территории вокруг места, где был обнаружен труп, всего моста. По оперативной информации, общаясь с экспертами, которые осматривали телесные повреждения, могу сказать, что все они характерны для падения с высоты. Известно, что парень упал с Алексеевского моста. Но необходимо разобраться, один ли он был на мосту, есть ли свидетели", - сказал Сергей Чиж.

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Информация о том, что в семье Антона были конфликты, не подтвердилась. Он жил с матерью, отчимом и младшей сестрой. Отношения в семье были хорошие, конфликты не возникали.

По делу назначили более 10 экспертиз. Среди них цитологическая, молекулярно-генетическая, компьютерно-техническая. Следователи изучат информацию в телефоне подростка, который нашли рядом с ним. Пока никто из свидетелей в полицию не обращался.

15-летний Антон Логвинов из Харькова исчез 8 февраля. Вышел из дома, когда никого не было, и не вернулся. Его искали более полутысячи человек. Нашли мертвым под Алексеевским мостом. У парня пробит затылок. Причину смерти устанавливают эксперты.