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среда, 19 июня 2019 21:27

Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: полицейские нашли тело девочки

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Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: полицейские нашли тело девочки
В Ивановке Одесской области нашли тело ребенка. Вероятно, это исчезнувшая 11-летняя Дарья Лукьяненко. Фото - od.npu.gov.ua

В Ивановке Одесской области нашли тело ребенка. Вероятно, это исчезнувшая 11-летняя Дарья Лукьяненко.

Тело обнаружили во время обыска в одном из домовладений поселка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка с выгребной ямы. После его направят на судмедэкспертизу, а родственники проведут опознание", - говорится в сообщении.

Владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса, добавил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

О том, что нашли тело Дарьи, сообщил и первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве. Но я хочу сказать, что пока не будет соответствующих законов, защищающих детей, наших маленьких граждан будут насиловать и убивать. К сожалению, на сегодня разные правозащитники больше беспокоятся о защите персональных данных осужденных преступников, а не о защите детей", - написал Аброськин в Facebook.

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня. Около 14:00 девочка вышла из местного рынка "Привоз", где работает ее мать. Спешила на танцевальный кружок в школу. Дарью круглосуточно искали полутысячи человек: полицейские, нацгвардийцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски велись и с воздуха. На въездах в поселке работали посты полиции, проверяли каждое авто.

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