Исчезла женщина с младенцем

На Днепропетровщине разыскивают 20-летнюю Дарью Чорнодуб. Женщина исчезла вместе со своим новорожденным ребенком.

Еще 18 декабря Дарья с младенцем вышла из дома в г. Новомосковск и до сих пор не вернулась, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Приметы женщины: рост 160 см, среднего телосложения. Была одета в куртку-пуховик светло-коричневого цвета с капюшоном, лосины черного цвета, короткие кожаные сапоги черного цвета.

Автор: dp.npu.gov.ua На Днепропетровщине разыскивают 20-летнюю Дарью Чорнодуб. Женщина исчезла вместе со своим новорожденным ребенком

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Ребенок был одет в желтый костюм, замотанный в конверт-комбинезон синего цвета.

Всем, кому может быть известно местонахождение без вести пропавшей женщины, просят сообщить в Новомосковский отдела полиции или на линию "102".

В Днепре родные и полиция разыскивают 15-летнюю Анну Налету. Она студентка Днепропетровского колледжа транспортной инфраструктуры. Еще в понедельник, 17 декабря, Анна уехала из села Волосское на обучение в Днепр. До сих пор не вернулась и не вышла на связь с родными.