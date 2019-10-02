Исчез 17-летний парень на велосипеде

В Одесской области разыскивают 17-летнего Филиппа Хабиба. Фото - od.npu.gov.ua

В Одесской области разыскивают 17-летнего Филиппа Хабиба.

1 октября парень ушел из дома и не вернулся. На связь с родными не выходит, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 17 лет, рост 186 см, волосы темные короткие, глаза карие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать ищет пропавшую дочь

Был одет: возможно, в зеленую куртку-парку, темно-зеленые джинсы, белые кроссовки. Был на велосипеде бело-синего цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или по спецлинии "102".

Более суток в Днипре искали 16-летнюю Марию Королеву. Накануне исчезновения школьница поссорилась с матерью из-за учебы, после чего не вернулась домой. У нее был выключен телефон.